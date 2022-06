Volgend weekend opnieuw Braderie in Halle: “Bezoekers maken kans op een rit in de Skywatch”

HalleVolgend weekend is het eindelijk zo ver: Braderie In Halle, wanneer we opnieuw zomerkoopjes kunnen jagen in het centrum. De winkeliers zetten vier dagen lang kraampjes buiten en dan baadt de binnenstad in een sfeer van gezelligheid, animatie en zomerse koopjes. Dit jaar voegen ze er zelfs nog een heuse klantenactie én unieke beleving aan toe. De stad Halle trakteert klanten dan weer op gratis parking.

De Halse braderie is al decennia een vaste waarde op de kalender bij het begin van de zomer. Elders beginnen de solden pas op 1 juli, maar in Halle kan je eind juni al mooie zaakjes doen. De Braderie vindt plaats van donderdag 23 juni tot en met zondag 26 juni. De winkels verkopen dan al aan soldenprijzen. Verder is er heel wat animatie en zijn er workshops voorzien. Op donderdag, vrijdag en zaterdag zorgt Maspoe vzw voor een rijk gevuld animatieprogramma met onder andere springkastelen, rondtrekkende animatie, muziekgroepen, mascotte Elza en grime. Maar ook verschillende foodtrucks en de kermis zijn blikvangers tijdens de koopjesdagen. Al zullen bezoekers het dit jaar echter zonder mobiliteitssalon moeten doen.

Kraslotenactie

Op zondag wordt dit programma aangevuld met een spectaculaire luchtattractie: de Skywatch. “Ontdek op die manier Halle vanuit de lucht op 50 meter hoogte”, vertelt centrummanager Jan Boots. “De mensen worden hierbij goed vastgeknoopt en in de lucht gehesen. Het is heel spectaculair, want zo heeft iedereen van daarboven een adembenemend zicht op de Halse binnenstad en interland. Deze attractie is in eerste instantie voorbehouden voor de winnaars van de kraslotenactie. Tijdens de braderie worden 30.000 kraslotjes in omloop gebracht. Bezoekers maken kans op een rit in de Skywatch op 26 juni of één van de vele andere troostprijzen. Maar natuurlijk zullen we nadien de Skywatch ook nog openstellen voor alle andere bezoekers die het ook eens willen zien.”

Volledig scherm Centrummanager Jan Boots. © Amber Gys

Gratis parkeren

Voor de Braderie worden verschillende straten verkeersvrij gemaakt waaronder de Basiliekstraat, Beestenmarkt, een deel van de Ninoofsesteenweg en Volpestraat, Maandagmarkt, Melkstraat, Grote Markt, Kardinaal Cardijnstraat en Klinkaert. Bezoekers kunnen op zaterdag en zondag gratis parkeren in de binnenstad. Op zaterdag wordt wel gevraagd de parkeerschijf te zetten waar nodig. Op donderdag en vrijdag zal je wel gewoon een parkeerticket moeten aankopen.

“We zijn er helemaal klaar voor”, zo vertelt Philip Demanet van de Verenigde Handelaars Halle (VHH) nog. “Het wordt dit jaar een bijzondere samenwerking tussen onze gemotiveerde centrummanager, de expertise van VHH en Kim die onze man ten velde is. Het wordt zonder twijfel ook dit jaar een knaller van een Braderie. Voor de handelaars is het belangrijk omdat dit solden voor de solden zijn. We zitten dus in een speciale situatie waarbij we gesoldeerde artikelen mogen aanbieden voordat de solden pas écht beginnen. We hopen dat alle bezoekers natuurlijk goed weer meebrengen. Laten we er samen een knaleditie van maken.”

