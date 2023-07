Voetbalfestival op 24 juli op het Belgian Red Court

Café Vontjes­boer organi­seert tweede editie van Ru-Bi-Jak: “Je hoeft hiervoor écht geen topsporter te zijn”

Lijkt lopen, fietsen én kajakken op de Vaart iets voor jou? Dan is de tweede editie van Ru-Bi-Jak misschien wel iets voor jou. In duo zal je afwisselend moeten lopen en fietsen, gevolgd door een tocht op de Vaart. Wie in duo het eerst over de finish kajakt, mag zich kronen tot winnaar. Het unieke sportevent zal plaatsvinden op zondag 10 september in een organisatie van Café Vontjesboer uit Halle.