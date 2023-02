Vlaamse overheid opent Family Justice Center in Halle dat ook volwaardig justitiehuis krijgt

“Investeren in een integrale aanpak is dus de boodschap”, laat Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) weten. “Op die manier kunnen we geweld voorkomen en slachtoffers beter beschermen. In de vier Vlaamse Family Justice Centers – Antwerpen, Kempen, Mechelen en Limburg – werken multidisciplinaire teams al langer samen onder één dak. Om deze succesvolle gezamenlijke aanpak in heel Vlaanderen door te trekken, starten we nu ook in Vlaams-Brabant Family Justice Centers op: in Leuven en Halle. Dat gebeurt uiteraard in nauwe samenwerking met de lokale besturen, politie, justitie en hulpverlening, die ook mee investeren. Het is niet de bedoeling om bestaande werkingen te vervangen, maar om een én-én-verhaal te schrijven. Zo kunnen we het reguliere aanbod versterken en verbinden, en familiaal geweld duurzaam stoppen.”