Vlaamse Kermis in Essenbeek: twee dagen feest met optredens, rommelmarkt en kinderanimatie

Vrijdagavond 17 juni is er vanaf 19 uur de opener van het weekend met het Kubbtoernooi aan het jeugdheem achter de kerk. De barbecue wordt aangestoken en het dweilorkest D’hopmaten zorgt voor extra muzikale sfeer. Op zaterdag is er doorlopend kinderanimatie. De jongste bezoekers kunnen zich uitleven op springkastelen en zich laten schminken. Er zal zelfs een antieke draaimolen staan. Theater Ja-Ja komt langs met straattheater en je kan ook een éénwieler en een steltenloper spotten. Café ‘Ba Prinsj’ opent voor één dag de deuren en in de voormiddag is er een rommelmarkt. Vanaf 14 uur starten dan de optredens. Pipo en Pipette bijten de spits af, gevolgd door The Crazy Discoshow (15.30 uur), Seven Of Jacks (17 uur), Bram en Lennert (19 uur), Danny Fabry (20.30 uur), Level Six (22.30 uur), 2 Fabiola (1 uur) en Bart Reeves (2 uur). Op zaterdag wordt er al vanaf 9 uur drank geserveerd en gaat de cavabar dan ook al open. Vanaf 10.30 uur kan je nog een hapje eten.