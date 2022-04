Villa Servais schittert opnieuw zoals 170 jaar geleden: ontdek samen met ons ‘het mooiste monument van Halle’

HalleMet veel fierheid heeft Geert De Poorter dit weekend Villa Servais aan de pers voorgesteld. Drie jaar lang werd er gerestaureerd om de riante woonst van de in 1866 overleden cellist Adrien François Servais om ‘het mooiste monument van Halle’ in zijn glorie te herstellen. Het gezin van De Poorter heeft de bovenste verdieping betrokken, maar het grote publiek is er welkom voor ‘afternoon tea’, een ontbijt of om te overnachten in één van de acht kamers. In de ‘salle de musique’ zullen ook klassieke optredens plaatsvinden.

De Poorter kocht in juni 2016 het vervallen gebouw aan dat ooit door de Hallenaren werd uitgeroepen tot ‘mooiste monument van Halle’ naar aanleiding van de Open Monumentendag. “Drie jaar restaureren hadden we voor ogen, maar er werd onmiddellijk gezegd om op vijf jaar te rekenen”, zegt de eigenaar. “Niet gelogen, want pas vanaf dit weekend kunnen we de deuren voor iedereen openen. Drie jaar jaar vonden voorbereidende werken en het maken van plannen plaats om vervolgens drie jaar lang in het gebouw te werken. Maar kijk, het resultaat mag er best wel zijn. We gingen in zee met architectenbureau Helon dat ervaring heeft met het geven van een nieuwe invulling aan historische gebouwen. En omdat het om een beschermd gebouw gaat werden we tijdens het proces ook bijgestaan door Onroerend Erfgoed.”

Volledig scherm Le grand salon. © Tom Vierendeels

‘Pronkstuk’ moet wel ‘le grand salon’ op het gelijkvloers zijn. “Hier kunnen mensen terecht voor een ‘afternoon tea’, zowel voor mensen die in de B&B overnachten als voor andere gasten”, klinkt het. “Op de muren werden fresco’s van zowel Japanse als Chinese geisha’s aangetroffen. Die werden gedeeltelijk gerestaureerd. Een deel was compleet verloren gegaan terwijl ook gezichten opnieuw geschilderd dienden te worden. Waarom er hier Aziatische fresco’s aanwezig zijn? In 1860 werden de grenzen van Japen onder druk van het Westen geopend. Als gevolg gingen Amerikanen en Europeanen er op bezoek en namen de kunststijlen mee naar huis thuisland. In Brusselse herenhuizen vindt je bijvoorbeeld veel gelijkaardige fresco’s. We weten wel dat Servais zelf nooit in Japen is geweest. In deze ruimte kan van 8 tot 11 ontbeten worden en nadien kan je een thee of koffie drinken tussen 13 uur en 18 uur. Enora en Maud staan in voor de bediening van de gasten en gaan ‘s ochtends vroeg aan de slag met het bakken van de gebakjes. We pakken graag uit met een toren van gebakjes, maar ook fier zijn we op het Misia-dessertbord. Misia was de kleindochter van Servais en zou dit jaar 150 worden. Ze is vooral in Frankrijk bekend en stond vaak model voor tal van wereldbekende kunstenaars.”

Volledig scherm La salle de musique © Tom Vierendeels

De laatste honderd jaar kende Villa Servais een bewogen geschiedenis. “Tijdens de Tweede Wereldoorlog hadden de Duitsers hier een uitvalsbasis, het was zelfs een hoofdkwartier van de Gestapo denk ik”, gaat het verder. “Nadien werd het een gebouw van de Rijkswachters, waarna zowel het Heilig Hart als Zilverberk er klassen in hadden gemaakt. Dertien jaar lang deed het dus ook dienst als school, tot 81. Sindsdien stond het veertig jaar lang leeg.”

De restauratie was een bewogen rit. “Op voorhand hebben we niet te veel nagedacht”, lacht De Poorter. “Pas na de aankoop zijn we gaan nadenken wat we er mee gingen doen. En gelukkig, want als we op voorhand hadden geweten welke budgetten er nodig waren en hoe alles ging verlopen hadden we het misschien niet gedaan. We zijn alleszins heel tevreden over het resultaat, maar een tweede keer gaan we dit niet meer doen.”

Volledig scherm Eén van de kamers. © Tom Vierendeels

De twee bovengelegen verdiepen werden omgebouwd tot B&B. In totaal zijn er acht tweepersoonskamers beschikbaar. “En het moeilijkste was misschien wel het bouwen van een badkamer in elke kamer”, klinkt het. “Daar is heel goed over nagedacht geweest door Helon en de plannen werden verschillende keren opnieuw gemaakt. Uiteindelijk gingen we voor een soort ‘boxen’, waardoor de badkamers 2,5 meter hoog zijn en de kamers zelf 4 meter. Niet eenvoudig om een moderne badkamer in een 19de eeuwse historische kamer te krijgen.” Een nachtje doorbrengen in één van de kames kost je 145 euro, ontbijtbuffer inbegrepen. Werknemers van bedrijven die er overnacht hebben ook de mogelijkheid om er te vergaderen. Daarnaast wordt ook gemikt op toeristen die naar Halle komen voor het culturele, het gastronomische of de natuur en sport.

Tot slot is er centraal op het gelijkvloers de concertzaal, de ‘salle de musique’. Dat is waar Servais ook collega-musici uitnodigde voor optredens. Op 1 mei om 11 uur en om 15 uur zakt ook het Bach ensemble af voor een optreden in de zaal. De tearoom valt op zaterdag en zondag te bezoeken. Een ontbijt kan je van vrijdag tot en met maandag komen verorberen.

Volledig scherm © Tom Vierendeels

Volledig scherm © Tom Vierendeels

Volledig scherm © Tom Vierendeels