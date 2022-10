Vijftienjarige richt nepwapen op hoofd van leerling bij ruzie op speelplaats van SMI Lembeek: “Uit de hand gelopen ruzie”

LembeekEen leerling van het Sancta Maria Instituut (SMI) in het Vlaams-Brabantse Lembeek werd vrijdag op school bedreigd met een nepwapen. Een oud-leerling van vijftien jaar was naar de school getrokken om de andere tiener aan te pakken. Drie personen werden opgepakt, maar niemand werd uiteindelijk ter beschikking gesteld van het parket.

De feiten deden zich vrijdagvoormiddag kort voor 11 uur voor. “Een 15-jarige oud-leerling uit Halle was alleen naar de school in Lembeek getrokken”, vertelt commissaris Christian Steens van de politiezone Zennevallei (Halle, Beersel, Sint-Pieters-Leeuw). “Hij belde aan waarna de poort, die vanaf een afstand bediend wordt, werd geopend. Vervolgens trok hij naar één van de leerlingen op de speelplaats. Veel leerlingen zouden niet aanwezig zijn geweest wegens een uitstap. De vijftienjarige vroeg de andere om te vechten aan het station, maar die ging daar niet op in. De verdachte nam iets uit zijn zak wat op een vuurwapen leek en richtte dat op het hoofd van de andere jongen.”

Er ontstond onmiddellijk tumult en de directeur verwittigde de hulpdiensten waarop de vijftienjarige op de vlucht sloeg, samen met nog twee andere personen. Die twee zouden vrienden van de vijftienjarige zijn. “Onze mensen hebben de verdachte samen met de twee andere jongeren aangetroffen op het perron van het Lembeekse station dat zich op 250 meter van de school bevindt”, vervolgt Steens. “Vervolgens werd op zoek gegaan naar het wapen. In het struikgewas naast de sporen werd uiteindelijk een nepwapen aangetroffen.”

Ziekenwagen

De verdachte en de twee jongens die bij hem waren werden meegenomen naar het commissariaat. “Ze werden verhoord, maar niemand werd ter beschikking gesteld van het parket of voor de onderzoeksrechter geleid”, klinkt het nog. “De verdachte wordt bedreigingen met gebaren of zinnebeelden ten laste gelegd. Er is ook een ziekenwagen ter plaatse geweest omdat iemand was flauwgevallen, maar niemand diende afgevoerd te worden.” Directeur Herman Marissens laat evenwel weten dat er vrijdag geen ziekenwagen ter plaatse was geweest. “Dat was donderdag wel het geval, maar dat was voor een val van een leerlingen” zegt hij.

“Voorts wil ik stellen dat het personeel heel adequaat gereageerd heeft, waardoor de politie snel tussenbeide is kunnen komen”, gaat de directeur verder. “Daarnaast is het ook niet zo dat eender wie makkelijk het schooldomein kan betreden. Er is camerabewaking aan de schoolpoort, die gesloten is met een stevig magnetisch slot. Daarnaast hebben we een extra raam in de muur aan de schoolpoort geplaatst zodat er van binnenuit ook visueel toezicht is. Maar onze school telt meer dan vierhonderd leerlingen waarvan sommige nieuw zijn en dus nog maar een maand aanwezig zijn. De leerkrachten kennen dus niet het uitzicht van elke leerling. Bij een volwassene zullen we wel telkens vragen met welke bedoeling hij of zij het domein wil betreden. De politie feliciteerde ons ooit met het systeem, dat het meest performante van alle Halse scholen zou zijn.”

Geen geweld gebruikt

Volgens Marissens ligt een ruzie tussen twee leerlingen van de school aan de basis. “Er zou wat geduwd en getrokken geweest zijn waarop één van de twee een vriend heeft laten langskomen”, klinkt het. “Die externe, die tot twee jaar geleden leerling was op onze school, is vervolgens naar een groep leerlingen op de speelplaats gestapt en haalde op dat moment een wapen boven. Leerkrachten hebben die externe dan onmiddellijk verzocht het terrein te verlaten, wat hij ook heeft gedaan. Er is daarbij nooit een gevecht of schermutseling ontstaan. Samen met hem is één leerling mee naar buiten geglipt, en dus geen twee. Bij aankomst van de politie hebben we onmiddellijk de camerabeelden getoond zodat de agenten over een persoonsbeschrijving beschikten en we hebben ook de adressen van beide jongeren meegegeven. Even later kregen we het bericht dat de twee jongens waren aangetroffen.”

Tuchtprocedure

De school start een tuchtprocedure op voor één van de betrokken leerlingen. “Voor de externe kunnen we uiteraard geen opvolging voorzien - dat is voor politie of gerecht”, besluit de directeur. “Maar voor de andere liepen al preventieve maatregelen. Er zal nu een daaraan gekoppelde tuchtprocedure worden opgestart. Die procedure staat heel strekt beschreven waarbij de betrokken leerling ook recht op verdediging heeft.”

