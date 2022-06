VIDEO. Bol.com laat pakje aan voordeur achter... maar vuilnismannen zien het aan als oud papier: “Het bleef even stil aan de andere kant van de lijn”

HalleWe hebben met z'n allen ongetwijfeld al massa’s pakjes laten leveren door Bol.com. Ben je niet thuis? Dan laten ze het meestal op een veilige plek achter of mag je er nadien om bij het postkantoor. Maar in sommige gevallen laten ze het pakje gewoon voor de deur achter. Dan heb je pech wanneer het gestolen wordt... Wat is er erger dan dat? Wat dacht je hiervan: je pakje wordt opgehaald door de vuilnismannen die papier komen rondhalen.

Het doet ons wat denken aan het ‘mijn hond heeft mijn huiswerk opgegeten’-excuus. Maar bij Sascha Van Stichel (29) uit Halle was het alles behalve een excuus. Het pakje van Bol.com was geleverd, maar er was niets te bespeuren. Wanneer de camerabeelden werden opgevraagd, werd een hilarische ontdekking gedaan. “We zagen een man die ons pakje leverde en het voor de deur liet staan aangezien niemand thuis was”, vertelt Sascha. “We kregen een melding dat ons pakje geleverd was. Het toeval wil dat het die dag in Halle ook net papierophaling was. Niet veel later dan de koerier volgde de vuilniskar. Ons papier stond zoals gewoonlijk buiten op de stoep, het pakje van Bol.com stond op de trap van onze voordeur. Zonder erbij na te denken werd ons pakje zomaar meegenomen door de vuilnismannen...”

Compensatie

Vrijwel meteen nam Sascha contact op met de klantendienst van Bol.com. “Ik belde om het probleem te melden, maar het bleef toch wel even stil aan de andere kant van de lijn”, gaat hij verder. “Ik heb hen het beeldmateriaal moeten doorsturen als bewijs. Ze hebben dezelfde dag nog het pakket opnieuw opgestuurd. Bol.com zal het uiteindelijk uitvechten met PostNL wie wat moet betalen. Het was gelukkig ‘maar’ kattenbakvulling. Maar het had zomaar ook een laptop of iets dergelijks kunnen zijn. Ondanks de situatie, zie ik er de lol wel van in.”

Sascha postte het zelf gemonteerde filmpje op sociale media en kon intussen al rekenen op tientallen reacties. Ja, zelfs Bol.com itself reageerde op het bericht. “We geven toe, dit is wel erg zuur. Mocht je nog geen passende oplossing hebben gekregen, laat het dan vooral weten via een privébericht. Dan gaan we er uiteraard achteraan”, klinkt het. Gelukkig werd het voorval opgelost en kan Sascha er zelf mee lachen.

LEES OOK:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.