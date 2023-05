Vergunning voor moskee wordt opnieuw vernietigd

INTERVIEW. Nicolas Edelman (42), officiële aankleder van Manneken Pis: “Modeont­wer­per Jean Paul Gaultier keek heel bezorgd... Hij vreesde dat hij zélf op de ladder moest kruipen”

Toeristen van over de hele wereld zien een plassend beeldje bijna wekelijks in een ander tenue pronken. Dat is te danken aan Nicolas Edelman (42). Al bijna negen jaar steekt de geboren en getogen Brusselaar Manneken Pis in kostuums, een voltijdse job bij de stad. “Eén keer ben ik in de fontein gesukkeld. Sindsdien neem ik altijd extra schoenen en sokken mee", zegt Nicolas, die ons zijn favoriete pakjes toont en enkele mysteries ontrafelt. “Waarom Jeanneke Pis nooit wordt aangekleed? Dat heeft een logische verklaring.”