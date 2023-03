Veertiger riskeert jaar cel voor belaging en bedreiging OCMW-personeel en vrederechter

Parkeer­plaat­sen centralise­ren, veel groen en een nieuw sportcom­plex: dit is Halle van plan met ‘Masterplan De Bres’

De vernieuwing van sportsite De Bres én de volledige, ruime omgeving krijgen via het ‘Masterplan stadsvernieuwingsproject’ nu eindelijk meer vorm, na jaren plannen smeden. Zo zullen op de termijn heel wat parkeerplaatsen in het centrum verdwijnen, maar wel met het alternatief om te parkeren in een parkeergebouw aan De Bres. De oude parkeerplaatsen zullen namelijk plaats maken voor een groene belevingsomgeving. “Er staat nog niets definitief vast in de plannen”, klinkt het bij de stad. De oppositie is alvast kritisch.