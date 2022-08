Van Zanzibar tot Bar Bascule: in deze 7 zomerbars in de Brusselse Rand en het Pajottenland geniet je van een verfrissend drankje

Halle Infoavond over nieuwe wetgeving vzw’s

Op dinsdag 20 september organiseert stad Halle een infoavond over de nieuwe wetgeving voor verenigingen zonder winstoogmerk of kortweg vzw’s. Aanleiding is de inwerkingtreding van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (WVV). Door die nieuwe wetgeving moeten de statuten van alle vzw’s aangepast zijn op 1 januari 2024. Isabel Demeyere, directeur van het Vlaams studie- en documentatiecentrum voor vzw’s, geeft hierover uitleg en geeft antwoord op de vraag wat je moet doen om op tijd in orde te zijn. De infoavond vindt plaats in de raadzaal van het stadhuis op het Oudstrijdersplein en start om 18.30 uur. Deelnemen is gratis maar inschrijven is verplicht en kan via deze link.

6 augustus