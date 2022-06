Van wine- en foodfestival in Beersel tot jaarmarkt in Herne: onze vijf Pinksterweekendtips voor Brussel, de Rand en het Pajottenland

Halle Leerlingen en leerkrach­ten GO Technisch Atheneum aangekomen in Halle na tumultueu­ze terugreis

De leerkrachten en leerlingen van het GO Technisch Atheneum in Halle die op terugweg van schooltrip naar Barcelona in het Zuiden van Frankrijk stranden zijn vrijdagochtend aangekomen in Halle. De groep stapte donderdagnamiddag op een vervangbus die na een vlotte reis van 1.100 kilometer iets voor 8 uur arriveerde in Halle. De groep was woensdagnamiddag met een andere bus vertrokken maar door een defecte waterpomp moesten de jongeren en hun begeleidende leerkrachten noodgedwongen in Perpignan overnachten. De school is van plan om alle gemaakte extra kosten nog te verhalen op de reisorganisatie en het busbedrijf. De autocarmaatschappij liet eerder al weten dat het er alles aan gedaan heeft om een oplossing te vinden voor de gestrande groep.

