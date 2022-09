Van Thaïse sfeer opsnuiven in Vilvoorde tot kapelletjes spotten in Kattem: 5 tips voor een geslaagd weekend in Brussel, de Rand en het Pajottenland

Lot Afrika Feest komt terug naar Lot

Na twee afgelaste edities kan je op 10 september weer naar Afrika Feest in Lot. Daar waan je je voor een dag helemaal in Afrika, pal in het midden van de Zennevallei. Groot en klein kan er kennismaken met alles wat het continent te bieden heeft. Het gratis festival is een samenwerking tussen de gemeente Beersel en enkele lokale verenigingen.

26 augustus