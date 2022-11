Van mini-golf tot zomerbar... Burgerbudget levert frisse ideeën op maar oppositie twijfelt aan haalbaarheid: “Waarom geen ‘reality check’ voor beslissing valt?”

HalleEen mini-golfterrein in het Windmoleken, een zomerbar aan het Zennepad of gewoon een rolstoelvriendelijker Halle. Het nieuwe burgerbudget leverde heel frisse ideeën op. Een burgerjury hakt binnenkort knopen door maar de oppositie vreest dat de geselecteerde projecten op een sisser zullen uit draaien. “Na twee selecties weten we nog altijd niet welke ideeën haalbaar zijn”, zegt oppositieraadslid Benjamin Swalens (N-VA). Schepen Louis Van Dionant (CD&V) vindt de kritiek onterecht.

Voor het eerst stelt de stad een burgerbudget van 200.000 euro ter beschikking van de inwoners. Zij mogen zelf voorstellen doen en als hun projecten kunnen rekenen op steun mogen ze het ook zelf uitvoeren. Het is één van de initiatieven die het schepencollege nam om de betrokkenheid van de burger bij het beleid te vergroten.

Volledig scherm Het centrale plein in de wijk Windmoleken in Halle. Eén van de ideeën is om in de buurt een mini-golfterrein aan te leggen. © Google Maps

Oppositiepartij N-VA vond het idee prima maar nu binnenkort de definitieve selectie gebeurd komt er toch kritiek. “Een budgetcommissie van vier ambtenaren van verschillende diensten maakte al een selectie”, aldus Benjamin Swalens op de gemeenteraad. “Volgens het reglement mochten de voorstellen niet behoren tot het takenpakket van de stad of in de meerjarenplanning opgenomen zijn. Ik stel me daar vragen bij. Want behoort de aanleg van een Finse piste in het Kasteelpark niet tot het takenpakket van de stad? Dat geldt ook voor de aanleg van petanquevelden, een speeltuin en een hondenlosloopweide. Allemaal mooie initiatieven van mensen die zich inzetten voor een mooiere stad maar dat maakt dus allemaal blijkbaar geen deel uit van het beleid.”

Leuke initiatieven

Swalens pikte er nog een andere opmerkelijk idee uit. “Nog straffer is het project ‘toegankelijk Halle’. Deze mensen vragen om Halle rolstoeltoegankelijker en buggyvriendelijker te maken. Als dat ook al niet meer behoort tot het vaste takenpakket van de stad Halle dan snap ik het eerlijk gezegd niet meer. Deze mensen moeten dus opboksen tegen allerlei leuke initiatieven. Als ze dan winnen moeten ze het nog eens zelf uitvoeren. Dit is toch gewoon een taak van de stad?

Quote Een pop-upzomerbar langs het Zennepad? Dat lijk me een leuk concept. Maar 20.000 euro om twee maanden een bar te openen onder de bomen.. Is daar drinkbaar water of elektrici­teit? Hoe zit dat met de brandvei­lig­heid? Benjamin Swalens (N-VA)

Swalens vraagt zich ook af hoeveel van de projecten echt mogelijk zijn. “Nu de tweede ronde achter de rug is blijkt ook nog eens dat heel wat van die projecten amper uitvoerbaar zijn”, weet Swalens. “Een mini-golfterrein in het Windmoleken voor 18.000 euro? Een pop-upzomerbar langs het Zennepad? Dat lijk me een leuk concept. Maar 20.000 euro om twee maanden een bar te openen onder de bomen.. Is daar drinkbaar water of elektriciteit? Hoe zit dat met de brandveiligheid? Die grond behoort toe tot de NMBS. Mag dat binnen het contract met de spoorwegmaatschappij? Sommige voorstellen zijn niet realistisch en dus had men beter eerst een ‘reality check’ gedaan voor men de inwoners liet stemmen.”

Quote Het burgerbud­get is een mooi voorbeeld van meer inspraak in het beleid. Dat er zo’n uitzonder­lij­ke ideeën gelanceerd worden is net goed. En er is wel degelijk al een eerste toets gebeurd.” Louis Van Dionant (CD&V), schepen

Schepen van Participatie Louis Van Dionant (CD&V) was het niet eens met de kritiek. “Ook in steden aks Genk en Kortrijk werkt men met een burgerbudget”, zegt Van Dionant. “Dit gaat niet om een uit handen geven van ons beleid. Het is eerder een versterking van het beleid. Mensen hebben vaak veel goede ideëen maar stuiten op praktische problemen. Wij willen hen de mogelijkheden geven om die ideëen te lanceren. Er zijn 27 voorstellen gedaan en 21 van die voorstellen zijn ontvankelijk verklaard. De andere zes bleken niet goed genoeg onderzocht. Die eerste commissie heeft dus wel al projecten onder de loep genomen. Daarbij is er dan terug gekoppeld naar de indieners om eventuele aanpassingen door te voeren. 867 Hallenaren hebben gestemd voor één van de projecten. Nu volgt er nog een jurering waarbij nog eens bekeken wordt of het realistisch is. Die wordt samengesteld door loting nadat 55 Hallenaren zich kandidaat stelden. Negen leden zullen dan samen met iemand van de stad die optreedt als secretaris zich buigen over de projecten een ranglijst opstellen. Dan zal er nog eens gekeken worden naar de haalbaarheid. Het burgerbudget is een mooi voorbeeld van meer inspraak in het beleid. Dat er zo’n uitzonderlijke ideeën gelanceerd worden is net goed. En er is wel degelijk al een eerste toets gebeurd.”

Volledig scherm Het Zennepad tussen Halle en Buizingen. Eén van de voorstellen is om hier een zomerbar in te richten. © &

