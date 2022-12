Van kanonskogels tot chicoreipakjes: museumdepot den AST op zes dagen gereorganiseerd

Waar het museumdepot van den Ast zich bevindt houden de mensen van den AST liever nog even geheim omdat er ook wel waardevolle stukken opgeslagen liggen. Duizenden voorwerpen zijn restanten van de eeuwen oude geschiedenis van de stad. “Een groot deel er van lag opgeslagen in de kelders van het Oud-Jezuïetencollege”, vertelt archivaris Peter François. “Een ander deel is dan vanuit de zolder van dat zelfde gebouw naar den Ast verhuisd. Door heen de jaren raakte het depot goed gevuld maar kregen we nauwelijks de kans om alles goed te ordenen. Met de hulp van de mensen van Zender komt daar nu verandering in.”

Vorige week gingen een tiental mensen aan de slag om op aanwijzen van Hilke Arijs van Zender de stukken te sorteren, goed in te pakken en op een juiste locatie te zetten. Het werd een waar huzarenstukje want op amper zes dagen kreeg alles een nieuwe invulling. “Daarbij maken we gebruik van de RE-ORG-methode”, vertelt François. “Dat is een methode waarbij alles zo efficiënt mogelijk wordt opgeslagen. Zo worden lange en grote voorwerpen op de benedenverdieping opgeslagen. Schilderijen, foto’s en kleinere stukken op de eerste verdieping. Om eventuele schade voor wateroverlast te voorkomen blijft alles van de grond bewaard.”

De stukken die in het depot liggen gaan terug tot de zestiende eeuw. De archeologische stukken die miljoenen jaren oud zijn werden intussen al naar een depot in Asse overgebracht. En maar goed ook want het depot in Halle is nu al goed gevuld. Van een collectie fietsen van de circusfamilie Demanet uit de jaren zestig tot het tennisracket van Pater Pax en de kunstcollectie van de stad Halle… wie het depot bezoekt kijkt zijn ogen uit. Alleen al zevehonderd schilderijen worden er bewaard. “De collectie wordt voortdurend aangevuld”, zegt François. “En om de zoveel tijd kijken we wel na of iets nog wel in de collectie thuis hoort. Soms zijn er stukken die beter af zijn in gespecialiseerde musea waar ze allicht sneller aan het grote publiek getoond kunnen worden. Voor ons is deze reorganisatie wel belangrijk omdat we nu niet meer zo lang hoeven te zoeken naar bepaalde stukken. Nu alles een logische plaats gekregen heeft is het wel nog aan ons om alles digitaal in een catalogus te gieten.”