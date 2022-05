Van hondenbakkerij tot bloemenwinkel: deze ondernemers openen op kosten van de stad een winkel in Halle

Met de actie ‘Win je Zaak’ wil de stad op een originele en positieve manier de leegstand in de winkelstraten aanpakken. Het concept was eenvoudig. Wie droomde van een eigen zaak kon de voorbije maanden een voorstel indienen om zo de jury te overtuigen. Liefst veertig dossiers werden ingediend en uiteindelijk was het de bedoeling om drie winnaars over te houden. “Maar vier kandidaat-ondernemers wisten de juryleden te bekoren”, aldus schepen van Lokale Economie Johan Servé (Vooruit). “Omdat ze één voor één een erg sterk dossier konden voorleggen hebben we besloten om geen drie, maar vier winnaars aan te duiden.” De gemeenteraad keurde de nodige aanpassingen aan het wedstrijdreglement goed. Want in de praktijk betekent dit dat ook het budget opgetrokken is. Elke winnaar kan namelijk rekenen op een jaar gratis huur, een inrichtingssubsidie van 3.000 euro, een communicatiebudget van 1.000 euro en startersbegeleiding van Unizo ter waarde van 2.000 euro. “Eind juni krijgen de vier winnaars de sleutel van hun pand”, legt centrummanager Jan Boots uit. “Bedoeling is dat ze in het najaar de deuren openen.”