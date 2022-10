Van een feest voor de uurwisseling in Lennik tot geuze drinken in Halle: 5 tips voor een geslaagd weekend in Brussel, de Rand en het Pajottenland

Alsemberg Fietsen uit Alsemberg op weg naar Oekraïne: “Van mijn lokale fietswin­kel, voor vervoer in Oekraïne”

Christophe Bikes uit Alsemberg doneert 60 fietsen aan Oekraïense burgers. De gift kadert in een campagne van de Europese Commissie tijdens de Europese Week van de Mobiliteit. In totaal zamelde de Europese Commissie al bijna 300 fietsen en accessoires in voor Oekraïense burgers in nood.

24 oktober