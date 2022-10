Van dierenwijding in Dworp naar jaarmarkt in Lembeek: 5 tips voor een geslaagd weekend in Brussel, de Rand en het Pajottenland

Nuits Sonores in Brussel

Volledig scherm Een archiefbeeld van de Nuits Sonores in Brussel. © Lilith Geeraerts

De vijfde editie van Nuits Sonores & European Lab Brussels brengt een mix van live performances, DJ-sets, audiovisuele sets, luistersessies en debatten. Belgische culturele actoren en activisten krijgen carte blanche om een reeks aan evenementen te organiseren en te experimenteren met muziekgenres. De Oekraïense producer Koloah komt er onder andere zijn nieuwste show spelen, terwijl Sara Dziri van het collectief Not Your Techno de Brusselse scene komt vertegenwoordigen. HE4RTBROKEN, Club Paradiso en Isengard spelen zowel met visuele effecten en geluidskunst. Een nieuw en inclusief project is In.Out.sider van LaVallée. Kunstenaars met een handicap krijgen zo meer zichtbaarheid tijdens verschillende optredens en twee reflectiesessies.

Dierenwijding in Dworp

Volledig scherm De Sint-Guriksworp op zondag in Dworp. (archiefbeeld) © rv

Het is pas volgende week dinsdag jaarmarkt in Dworp maar dat betekent niet dat er de dagen voordien niets te beleven is in het dorp. Zondag kan je er een eucharistieviering in de kerk mee pikken in het plaatselijk dialect. Die ochtend is er ook een dierenwijding. Katten, honden, pony’s en andere leden van de dierenfamilie zijn welkom om 11.40 uur om zich te laten wijden door pastoor Jos Houthuys. Na de wijding is het tijd voor de Sint-Guriksworp, waarbij snoep en tal van leuke prijzen uit het kerkbalkon worden gegooid. Juul, Anna en Piet trekken die dag door het centrum met een muzikale reuzenkaravaan. Verder is er op zondag nog een grote rommelmarkt en een streekproductenmarkt. Onder andere Sergio zal er optreden en er is kinderanimatie voorzien.

Info op https://jaarmarktdworp.be/

Dag van het Brabants Trekpaard in Vollezele

Volledig scherm Tijdens de Dag van het Trekpaard in Vollezele nemen de dieren deel aan verschillende wedstrijden. (archiefbeeld) © Bart Kerckhoven

Tijdens de Dag van het Belgisch Trekpaard staat het centrum van Vollezele van 13 uur tot 18 uur volledig in het teken van het Brabants Trekpaard. Er zijn verschillende demonstraties en activiteiten waarin het Brabants trekpaard centraal staat. Zo kunnen de bezoekers kennis maken met de mogelijkheden en het zachte karakter van deze Brabantse trots. Vanaf 13 uur tot 18 uur zijn er doorlopend kan je de wedstrijden bewonderen. Je leert er onder andere hoe trekpaarden hun hoefijzers aan krijgen, hoe de manen en de staart ingevlochten worden en er staan verschillende standjes met informatie over streekproducten en toeristische informatie. Voor kinderen is er speciale animatie en er is een gezellige kermis. Ook het Museum van het Belgisch Trekpaard is geopend en er zijn mendwedstrijdenvoor de trekpaarden.

Info op https://www.vollezeleleeft.eu/dag-brabants-trekpaard

Dag van het Zoniënwoud

Volledig scherm Een sfeerbeeld van de Dag van het Zoniënwoud vorig jaar. © Marc Baert

Op zondag is het Dag van het Zoniënwoud. Bezoekers kunnen deelnemen aan leuke familieactiviteiten, boeiende natuurwandelingen of het ecoduct in Groenendaal ontdekken. In Jezus-Eik wordt er een boerenmarkt georganiseerd met de lekkerste streekproducten. De mooiste bomen van over heel de wereld worden dan weer beheerd in het Arboretum Tervuren dat ook geopend is. In het park van Tervuren vindt een initiatie geocache plaats en kan er van herfstkleuren genoten worden. Het werk van de boswachters kan dan weer ontdekt worden in het Rood Klooster en op het Domaine Régional Solvay. Families kunnen dan weer een leuke dag beleven aan de Renbaan van Bosvoorde.

Info op https://www.zonienwoud.be/save-the-date-dag-van-het-zonienwoud-2022/

Jaarmarkt en kermis in Lembeek

Het is dit weekend extra gezellig in Lembeek. Dan vinden opnieuw de jaarmarkt en de oktoberkermis plaats. Sinds 2012 organiseert Lembeek Leeft de jaarmarkt. De ploeg nam het evenement over van het plaatselijke comité dat geen opvolgers meer vond. Tot en met woensdag 19 oktober kunnen foorliefhebbers hun hart ophalen op de kermis in Lembeek. Op zondag 16 oktober is er het hoogtepunt van het feestweekend en vindt er de jaarmarkt plaats. In het kasteelpark van Lembeek, de gedroomde locatie voor een jaarmarkt, zijn er prijskampen voor trekpaarden, zadelpaarden, pony’s, ezels, schapen, geiten en neerhofdieren die traditioneel een pak kijklustigen lokken. In het centrum van Lembeek gaat de feestmarkt door. Naast de drank- en eetstanden van vooral plaatselijke verenigingen, bieden marktkramers hun waar te koop aan en etaleren ze onder andere textiel, modeaccessoires, geschenkartikelen, streekproducten, snoep, fruit en andere producten. Op het Stevens Dewaelplein zend Stadsradio Halle zijn verzoeklijn live uit en wordt er aansluitend verder voor animatie gezorgd.

Info op https://lembeekleeft.be/jaarmarkt/

