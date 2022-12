Van de Sint over schaatsen tot een muzikale kroegentocht: dit staat komend weekend op de agenda in Brussel en de Vlaamse Rand

Halle Soepjuf­fers lokken 220 bezoekers naar ruil- en weggeef­beurs

De Soepjuffers blikken tevreden terug op hun elfde ruil- en weggeefbeurs. Die vond zaterdag voor de elfde keer plaats in de Oude Post tijdens de Wereldmaand. Meer dan 220 bezoekers genoten van het ruilen en ontspullen. Verder was er een uitgebreid programma aan creatieve en zero waste workshops. Dit jaar kon je je nagels laten lakken, je kon je uitleven in een zangcirkel en je kon papieren bloemen maken, origami boekenleggers vouwen of stenen decoreren met servetten. Aan de toog waren zelfgemaakte hapjes aan een vrije bijdrage te koop, de mensen van de vzw Open Armen bakten pannenkoeken, en ten slotte was er een Marokkaanse theehoek met verse muntthee en traditionele gebakjes. Meer info over de ruilbeurs en de acties van de Soepjuffers vind je op www.soepjuffershalle.be.

