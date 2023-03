Van carnaval in de streek tot Aziatische popcultuurbeurs in Brussel: 5 tips voor een geslaagd weekend in Brussel, de Rand en het Pajottenland

Leerkrach­ten Don Bosco organise­ren opnieuw motorrit

De leerkrachten van Don Bosco Halle organiseren voor de vijftiende keer een motorrit. Voor veel motorrijders is de ‘Don Boscorit’ de start van een nieuw motorseizoen. Een hartelijk onthaal, koffie, ontbijtkoeken en een GPS-route zijn de troeven die ook dit jaar uitgespeeld worden op zondag 12 maart vanaf 9.30 uur. Dit jaar kan iedereen vooraf inschrijven, betalen en de route ontvangen via de QR-code. Bij terugkomst staat soep en barbecue klaar. Zoals elk jaar gaan de opbrengsten van deze dag naar de gekende solidariteitswerking van de school. Het motortreffen is niet uitsluitend voor motorrijders. Iedereen is van harte welkom voor een hapje en een drankje en om van de aparte sfeer te proeven. Meer info op de Facebookpagina van het evenement.