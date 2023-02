Van 4-armentuin tot pop-upspeellpek: Deze acht projecten worden gerealiseerd met het Burgerbudget

Zaventem RESTOTIP. Soep away: “Meelwormen zitten vol proteïnen”

Sinds eind december kan je terecht bij Soep away op het Heldenplein in Zaventem voor een dampende kom verse soep. Maar het zijn vooral de toppings die erg orgineel zijn. Met insecten op het menu willen Sonja (50) en Tom (50) een gezond alternatief bieden voor vlees. “Supergezond, maar helaas nog niet helemaal ingeburgerd in België.”

