Vader van vijf staat voor eenenvijftigste (!) keer voor politierechter: “Een vonnis is voor u een vod wc-papier”

Beersel ‘Slechtste poetsvrouw van het land’ leidt luxeleven van diefstal­len: “Zes oldtimers, een splinter­nieu­we BMW, dure handtassen en de allernieuw­ste iPhone”

Een poetsvrouw uit Beersel is veroordeeld tot 30 maanden cel voor een reeks diefstallen. Die zou ze gepleegd hebben toen ze bij de slachtoffers aan de slag was. Ze is bovendien niet aan haar proefstuk toe. De vrouw liep in het verleden al twee veroordelingen op en kwam dinsdag niet opdagen voor de rechtbank.

4 oktober