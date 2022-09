Vaccinatie Zennevallei lanceert herfstprikcampagne: zo haal je de nieuwe boosterprik op

Eerst worden de risicogroepen, namelijk zorgverleners, vijfenzestigplussers en personen met verlaagde immuniteit uit Halle, Sint-Pieters-Leeuw, Beersel, Pepingen, Drogenbos, Sint-Genesius-Rode en Linkebeek uitgenodigd. Daarna volgen, ook in dalende leeftijd, alle achttienplussers die zich eerder al lieten vaccineren met minstens een basisvaccinatie. Tussen de laatste vaccinatie en de herfstbooster moet een termijn van minimaal drie maanden zitten.

“In de herfst- en wintermaanden verwachten we opnieuw periodes met veel coronabesmettingen”, laat de Vaccinatie Zennevallei weten. “Voor een volgende heropflakkering zich aandient, willen we alle volwassenen in de Zennevallei de kans geven om hun persoonlijke bescherming te versterken met een extra vaccinatie om zo veiliger de herfst- en wintermaanden in te gaan.”

Aangepaste vaccins

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) heeft de aangepaste coronavaccins van Pfizer en Moderna onlangs goedgekeurd. “De eerste herfstprikken met aangepaste vaccins zullen in de Zennevallei gezet worden op woensdag 14 september”, klinkt het nog. “Het einde van de herfstcampagne is voorzien eind oktober.”

Met de uitnodiging heb je nog geen afspraak. Wens je de herfstprik, dan zal je zelf de afspraak moeten vastleggen digitaal via de link in de brief of e-mail of door contact op te nemen met het callcenter op het nummer 02 525 03 40 of per mail naar vaccinatie@halle.be.

Vrije inloop

Op woensdag 7 september vindt de maandelijkse vrije inloop plaats. Ben je 18 jaar of ouder en wens je niet te wachten op het aangepaste vaccin, dan kan je tussen 13 en 16.30 uur je herfstprik verkrijgen met het huidige, niet aangepaste Pfizer-vaccin.

Ook hiervoor kan je een bezoek plannen via het callcenter op het nummer 02/525.03.40 of per mail naar vaccinatie@halle.be. Zonder afspraak kan je op die dagen er wel nog terecht van 13.30 uur tot 16.30 uur. Daarnaast is het ook nog steeds mogelijk om een eerste of een tweede prik te krijgen voor kinderen en volwassenen vanaf 5 jaar en een eerste booster voor 12- tot en met 17-jarigen. Alle info op deze link.

