VACATURE: Word jij onze nieuwe reporter in het Pajottenland?

Als regionaal journalist voor HLN ga je elke dag op zoek naar het laatste nieuws en ben je onze ogen en oren in het Pajottenland. Voel jij je thuis in Halle ? Kriebelt het om een sfeerverslag van het jaarlijks carnaval te delen met de HLN-lezer in tekst, beeld en video? Of breng je graag kleine, menselijke verhalen in de marge van die festiviteiten, zoals het verhaal van carnavalsbaby Emma ? Ga jij in april de eerste hyacinttoeristen opwachten aan de poorten van het Hallerbos ?

Maar er is nog méér. Waar kan je lekker tafelen in de streek? Is er protest over een nieuwe (Russische) supermarkt in de buurt? Wat valt er te beleven in het kasteel van Beersel? Of duik jij in de geschiedenisboeken van een van de succesvolste lambiekbrouwerijen ter wereld?