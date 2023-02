VACATURE: Word jij onze nieuwe journalist in Halle, Dilbeek of Asse?

Halle 5.600 boompjes gingen de grond in tijdens bosaanplan­ting voor Plan Boommaer­ter in Perregat

Aan het Perregat in Lembeek plantten vijfhonderd mensen dit weekend zo’n 5.600 boompjes op een weide in de buurt van het Kanaal naar Charleroi. De aanplanting gebeurde in het kader van Plan Boommarter, een project dat de waardevolle natuur in de buurt van het Hallerbos moet versterken. De boomplantactie werd een groots feest, met Highland Games, animatie, begeleide wandelingen en een natuurbar. “Het Perregat, en het nabijgelegen Lembeekbos en Hallerbos vormen onderdelen van één van de mooiste natuurcomplexen van Vlaanderen”, zegt regiobeheerder Patrick Huvenne van het Agentschap Natuur en Bos. “We willen de natuur in deze streek nog meer versterken én ecologisch en recreatief verbinden via het Zoniënwoud en de Dijlevallei tot het Heverleebos en het Meerdaalwoud. Deze aanplanting helpt daarbij.”