Unizo wil centrumplan voor Halle: “Het blijft bij goede bedoelingen en eenmalige initiatieven”

Het blijft een moeilijke relatie tussen handelaars in het stadscentrum van Halle en het bestuur. Ook Unizo Halle laat nu van zich horen in het debat, al willen ze het niet allemaal negatief noemen. “Maar het is wel genoeg geweest met de betuttelende houding van het stadsbestuur tegenover de ondernemers in de stadskern”, valt bij Unizo Halle te horen. “Er komt geen visie of beleid, terwijl hier al sinds 2020 om gevraagd wordt. Daarom hebben we die vraag nu in een verzoekschrift gegoten en aan het college van burgemeester en schepenen overgemaakt. We hopen dat het stadsbestuur zo kunnen aansporen om ernstig werk te maken van een centrumplan. Elke burger kan een verzoekschrift aan de stad richten en dat instrument willen we nu gebruiken om de stad tot een beslissing te brengen.”

Aan overleg tussen bestuur en ondernemers ontbreekt het alleszins niet volgens Unizo. “Maar toch zien we te weinig vooruitgaan”, zegt voorzitter Gunter Lories. “Beslissingen worden genomen en dan in het beste geval wat bijgestuurd als er vanuit de ondernemerswereld op gereageerd wordt. We zullen dus niet beweren dat er niets gebeurt of dat er nooit reactie komt. Alleen ontbreekt elk spoor van visie in dat alles. We verwachten dat de stad resoluut kiest voor de versterking van haar centrum en dat begint bij een centrumplan.” Frank Roobaert, Hals Unizo-bestuurslid, vult aan: “We hebben nood aan een onderzoek naar aanbodversterking, bijvoorbeeld. Wij waren zelf betrokken bij de wedstrijd Win-Je-Zaak, waar we trouwens nog steeds achter staan, maar het moet echt wel verder gaan dan dat. Er blijven ook commerciële ruimtes bijkomen in het centrum, hoewel de behoefte daaraan twijfelachtig is. Er zijn naar ons gevoel nog veel mogelijkheden inzake activiteiten en belevingswaarde en aan de citymarketing is nog wel wat werk. De stad blijft echter steken in goede bedoelingen en eenmalige initiatieven. Hoe kunnen we deze naar waarde schatten als er nooit onderzoek is geweest naar wat het centrum nodig heeft? De opmaak van een centrumplan dat zich focust op ondernemerschap en de relance van ons commercieel centrum kan een startpunt zijn voor volwaardig beleid.”

Unizo Halle hoopt op voldoende participatie. “Toch wanneer het plan zal worden opgemaakt en wij zullen daar onze volle medewerking aan verlenen”, zegt Joyce Verdickt, eveens Unizo-bestuurslid. “Natuurlijk zijn we ons er ook van bewust dat een dergelijk traject niet louter kan terugvallen op meningen en standpunten van bestuursleden. We zijn dan ook bezig met de voorbereiding van twee beknopte bevragingen. Een eerste zal zich richten naar de ondernemers van heel de stad om daar te kunnen aanvoelen wat er zoal speelt. Het doelpubliek van de tweede bevraging betreft dan het cliënteel van ons stadscentrum. Wanneer we die informatie verwerken, kan dat al veel informatie opleveren die kan bijdragen aan ons overleg met de stad.”

“Niet alles is onze fout”

Dat het stadsbestuur een gebrek aan visie zou hebben ontkent Johan Servé (Vooruit), schepen van Lokale Economie. “Wij hebben wel degelijk een visie en die wordt gedeeltelijk uitgestippeld door onze leegstands- en centrummanager”, zegt hij. “Maar we willen met Unizo Halle rond de tafel zitten om te luisteren welke suggesties zij hebben en hoe het bijvoorbeeld in andere steden wordt aangepakt. Maar met zeggen dat alles wat slecht gaat de schuld van het stadsbestuur is ben ik allesbehalve akkoord – de angel zit veel dieper. Maar misschien kunnen we bekijken hoe we de handelaars kunnen helpen met het aanmaken van een website zodat ze ook aan internetverkoop kunnen doen. Al ligt het probleem niet alleen bij internetverkoop. Ik ben er ook zeker van dat de huishuur te hoog ligt in Halle, maar het is aan de eigenaars om die te laten dalen. We proberen daarin te helpen door onder meer onze leegstandstaks. Met een lagere huishuur zouden panden niet zo lang onverhuurd blijven.”

