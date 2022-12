Uitbaatster (77) Halse crèche moet er definitief mee stoppen van Agentschap Opgroeien: “Tekorten werden niet weggewerkt”

Halle Bewoners klinken op uitbrei­ding De Pasja

De bewoners van woonzorgcentrum Zonnig Huis en de assistentiewoningen Van Koekenbeek en Huiskensveld klonken dinsdag op hun vernieuwde cafetaria en de uitbreiding van dienstencentrum De Pasja. Dat dienstencentrum had tot nu toe een werking in Van Koekenbeek maar voortaan is iedereen ook welkom in de cafetaria van het Zonnig Huis. Die werd helemaal vernieuwd waardoor het ‘reftergevoel’ volledig verdwenen is. “We willen zo de mensen op de campus bij elkaar brengen”, zegt bevoegd schepen Peggy Massien (Vooruit). “Maar ook de oudere Hallenaren die in de buurt wonen zijn zeker welkom. Elke dag kunnen ze in De Pasja iets eten. En we zijn ook van plan om in de oude lokalen in Van Koekenbeek een werking aan te bieden. Zo is dienstencentrum De Pasja voortaan op twee locaties aanwezig.”

13 december