Uitbaatster (77) Halse crèche moet er definitief mee stoppen van Agentschap Opgroeien: “Eindpunt van lang traject waarbij tekorten niet werden weggewerkt”

Halle Inbreker zwijgt over identiteit kompaan...en krijgt dan maar zelf 20 maanden cel

Een 40-jarige man is veroordeeld tot 20 maanden cel nadat hij in mei op heterdaad betrapt was bij een inbraak in Halle. De man had die inbraak met een kompaan gepleegd maar durfde naar eigen zeggen de naam van die kompaan niet vernoemen, uit angst voor represailles. Daarom kon hij tot op heden niet geïdentificeerd worden.

12 december