“U had levens kunnen redden” Raadslid haalt uit nadat met goedgekeurd voorstel over kankerscreening 3 jaar niets gebeurt

Halle Kleurrijke schilderij­en van Rosalie van Waeyenberg­he te zien in ‘t Vondel

De mensen van CC ‘t Vondel boeken natuurlijk voorstellingen voor jong en oud maar sinds enkele jaren zetten ze graag in op kunst. Zo mogen we komen seizoen opnieuw tentoonstellingen verwachten van bekende en minder bekende kunstenaars. Nog tot 30 september kan je in de foyer en aan lokaal 5 van ‘t Vondel werk bewonderen van Rosalie van Waeyenberghe. Rosalie is beeldhouwer, keramist en schilder. Met haar werk neemt ze de foyer in met kleurrijke schilderijen vol mystieke vogels onder de noemer ‘Orakels’. De kunstwerken kunnen alle dagen behalve op zondagen en feestdagen bewonderd worden. Wel opletten want in de zomermaanden zijn er alternatieve openingsuren.

13 juli