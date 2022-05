Twintiger ontsnapt aan celstraf nadat hij negende keer voor politierechter staat

B. werd op 2 februari tegengehouden door de politie in Halle voor een verkeerscontrole. De twintiger bleek rond te rijden zonder de verplichte examens afgelegd te hebben na een eerdere passage in de politierechtbank. Intussen stonden er al acht veroordelingen op zijn strafblad. Ook een definitief rijbewijs kon hij niet voorleggen. De procureur was dan ook streng in de politierechtbank en eiste een celstraf van drie maanden, een boete van 4.000 euro en negen maanden rijverbod. “Hij wist niet dat hij nog examens moest afleggen”, vertelde zijn advocate in de politierechtbank. “Hij heeft hier natuurlijk spijt van want hij beseft dat hij een zware straf riskeert. Nadat hij gecontroleerd werd had hij eind maart al die examens afgelegd en intussen maakte hij al een afspraak om zijn definitief rijbewijs te behalen.”