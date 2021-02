Tweehonderd gezinnen in quarantaine na corona-uitbraak bij politiekorps: “Aan onze job zijn risico’s verbonden”

Halle Spoedarts is rijbewijs maand kwijt nadat hij met sportwagen over Brusselse Ring scheurt

3 februari Een spoedarts die op de Brusselse Ring geflitst werd is zijn rijbewijs een maand kwijt. De man had er net een lange shift op zitten in het ziekenhuis toen hij op zondagochtend 25 augustus 2019 naar huis scheurde. De man reed 177 kilometer per uur op de Brusselse Ring. Excuses voor de overtreding had de advocaat van de arts niet. “Je zou verwachten dat een arts net wel de gevolgen kan inschatten van zo’n hoge snelheid als het fout loopt”, merkte politierechter Johan Van Laethem tijdens de zitting in Halle op. “Hij reed met een Jaguar F-Type. Dat zijn natuurlijke snelle wagens maar als hij zo’n hoge snelheden wil halen moet hij naar Francorchamps.” De man kreeg behalve het rijverbod nog een boete van 800 euro.