Twee mannen komen met auto in kanaal terecht, 17-jarige springt hen achterna

HalleTwee mannen zijn vrijdagavond aan erger ontsnapt toen ze met hun BMW in Halle in het kanaal Brussel-Charleroi terechtkwamen. Eén van de twee geraakte op eigen houtje snel op het droge, maar de andere ondervond moeilijkheden in het koude water. Een tiener die alles zag gebeuren sprong de drenkeling achterna en hielp hem naar de kade. Niemand is er erg aan toe.

Kiki Hylebosch, bewoonster van de Willamekaai, beleefde vrijdagavond rond 23.45 uur de schrik van haar leven. “Ik stond buiten nog rustig een sigaretje te roken toen ik een oorverdovende knal hoorde”, getuigt ze. “Het valt echt niet te beschrijven hoe luid dat was. Tot in de ruime omgeving werden ze erdoor opgeschrikt. Vervolgens zag ik de auto op het water drijven en samen met andere buren merkten we een openstaand raam op. We riepen de inzittenden toe dat ze via daar naar buiten moesten klauteren. Bij één van de twee ging dat vlot en hij kon zelf op eigen kracht tot op de kade geraken. De andere riep dat hij niet kon zwemmen en bleef maar spartelen. Een groepje jongeren dat hier wandelde was getuige van het ongeval en één zeventienjarige sprong onmiddellijk het water in om ook de tweede persoon op het droge te helpen.”

Hoe het ongeval precies kon gebeuren wordt nog verder onderzocht door de politie. Volgens getuigen verloor de bestuurder de controle over de wagen in de chicane ter hoogte van de nieuwe brug over het kanaal. Agenten zullen bij daglicht terugkeren om onderzoek te doen naar eventuele remsporen om zo meer duidelijkheid te krijgen over de omstandigheden.

Volledig scherm De auto boorde zich door de afsluiting. © Tom Vierendeels

Zoektocht naar derde persoon

Beide inzittenden van de BMW hadden medische verzorging in het Halse Algemeen Ziekenhuis Sint-Maria nodig. Logischerwijs kwamen samen met de politie een MUG-team, ziekenwagens en een hele resem ploegen van de brandweerzone Vlaams-Brabant West ter plaatse. “Toen wij arriveerden waren beide inzittenden al op het droge”, vertelt brandweerofficier Geert Van Cauwenbergh. “Maar op dat moment was er geen duidelijkheid over de aanwezigheid van een mogelijke derde persoon. Brandweerduikers voerden daarom een scan uit van de auto, die overigens makkelijk terug te vinden viel omdat de lichten nog brandden. Die scan bewees dat er niemand meer in het wrak zelf zat. Om nog meer zekerheid te hebben zijn we met een boot ook het kanaal afgevaren voor een controle, maar er werd niemand meer aangetroffen.”

Volledig scherm Met boot zochten brandweer en politie nog naar een mogelijke derde persoon. © Tom Vierendeels

Droge kledij

De zeventienjarige die lijf en leden riskeerde om het slachtoffer te redden werd opgevangen bij Kiki. “Ik heb die jongen snel bij mij binnen genomen zodat hij zich kon afdrogen”, vertelt ze. “Ocharme die jongen, die stond helemaal te beven op zijn benen. Vervolgens heb ik hem droge kleren gegeven. Hij heeft zijn ouders kunnen verwittigen en zijn moeder is hem nadien komen oppikken. Iedereen heeft hier enorm veel geluk gehad – het valt zelfs amper te vatten. Ook mijn buren, want voor ‘t zelfde geld was die auto naar rechts gereden en kwam hij in de gevel van een huis terecht. Dan was het misschien allemaal veel erger afgelopen.”

Volledig scherm © Tom Vierendeels

Volledig scherm © Tom Vierendeels

Volledig scherm © Tom Vierendeels

Volledig scherm © Tom Vierendeels

Volledig scherm © Tom Vierendeels