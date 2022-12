Twee auto’s op hun dak na ongeval op A8

Halle Tai Chi-deskundige signeert in BOEK!

Alex Hauwaert zakt zaterdag af naar boekhandel BOEK! in Halle om er zijn boek ‘Tai Chi, voor rust en harmonie’ te signeren. Hauwaert is al bijna veertig jaar gefascineerd door de Oosterse bewegingsleer en vond het hoog tijd om al zijn ervaringen in een boek te schrijven. Hij is intussen ook de drijvende kracht achter een club en geeft zaterdag tussen 10.30 uur en 12 uur tekst en uitleg over de bijzondere hobby. Boek kan je vinden in de Melkstraat 4 in Halle.

15 december