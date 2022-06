Trio richt ravage aan in stationsbuurt: “Talloze reeks autoinbraken”

De lokale politie werd in de nacht van 4 op 5 januari opgeroepen door een bewoner van de stationsbuurt in Halle omdat die twee mannen betrapt had die hadden ingebroken in een wagen. In de omgeving stootte de politie op een hele reeks wagens waarvan een ruit was ingeslagen en waaruit spullen ontvreemd waren. De politie doorzocht de buurt en kon kort na elkaar twee verdachten oppakken. Beiden bleken minderjarig en beiden bleken een noodhamer bij te hebben, alsook een deel van de gestolen spullen.