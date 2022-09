Trio breekt in in tankstation. Slechts een van hen wordt veroordeeld

HalleEen jonge Roemeen is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 14 maanden, waarvan de helft met uitstel, omdat hij betrokken was bij de inbraak in een tankstation in Halle. De man was bij de feiten op heterdaad betrapt terwijl twee andere daders aan de politie konden ontkomen.

In de nacht van 20 op 21 december jongstleden was de lokale politie van de zone Zennevallei opgeroepen voor een inbraakalarm in een tankstation in Halle. Toen de patrouilles ter plaatse kwamen, zagen ze drie verdachten op de loop gaan. Eén van die drie, een 33-jarige man, kon nog ingerekend worden terwijl de twee anderen erin slaagden te ontsnappen.

Koevoet

In het tankstation waren verschillende ruiten ingeslagen en twee gyprocmuren vernield. Ter plekke vond de politie twee slijpschijven en een koevoet. Op de bewakingsbeelden van het station was te zien hoe de opgepakte jongeman de toegangsdeur van de winkel te lijf was gegaan met een koevoet, daarbij geholpen door een tweede verdachte, terwijl de derde op de uitkijk was blijven staan.

Café

De advocaat van de enige verdachte die opgepakt was, pleitte voor een gevangenisstraf met uitstel. “Mijn cliënt geeft de feiten toe en beseft dat dit een stommiteit was”, klonk het. “Hij was die avond op café geweest met die twee andere mannen en in een dronken bui hadden ze het plan opgevat om daar binnen te breken. Mijn cliënt heeft drie maanden in voorlopige hechtenis gezeten en is onder voorwaarden vrijgekomen. Die voorwaarden leeft hij nu goed na. Omdat hij als zelfstandige werkt, is een werkstraf moeilijk, een straf met uitstel lijkt ons dan het beste.” De rechtbank had oren naar die argumenten en legde de man een gevangenisstraf van 14 maanden op, waarvan de helft met uitstel.

