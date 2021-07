Treinverkeer in Buizingen alweer onderbroken door wateroverlast

Drogenbos/Ruisbroek Drie Fonteinen­brug werd dit weekend naar haar plaats gebracht: “Waterge­bon­den economie moet toenemen”

27 juni De Vlaamse Waterweg is dit weekend gestart met de plaatsing van de Drie Fonteinenbrug over het kanaal Brussel-Charleroi. De brug van 74 meter lang werd door middel van een ponton in positie gebracht om op termijn Drogenbos met Ruisbroek te verbinden. Vlaanderen wil onder meer door deze ingreep het kanaal heropwaarderen. Eens de weginfrastructuur klaar is zal er ook werk worden gemaakt van een fietssnelweg.