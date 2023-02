Toerismewebsite stad Halle in een nieuw kleedje

Halle/Brussel Man kan breuk met vriendin niet verteren: “Zelfs vanuit de gevangenis stalkte hij haar”

Een man uit Halle is wel heel ver gegaan nadat zijn vriendin een punt achter hun relatie had gezet. Niet alleen gebruikte hij bruut geweld tegen de vrouw, maar ook bedreigde hij haar meermaals met de dood, zelfs tegenover de onderzoeksrechter; “Laat me gewoon met rust, stuur me maar naar de gevangenis. Ooit snijd ik haar in stukken”, klonk het koudweg.

