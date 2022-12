Tijdens het weekend enorm druk in Wachtpost Zennevallei: enkel afspraak mogelijk

Lembeek Extra blokspot in Lembeek tijdens winterexa­mens

Deze winter organiseert de stad Halle in december en januari een blokspot in de fuifzaal van JC De Kazerne en in zaal Het Lindegroen in Buizingen. Gezien de hoge nood aan stille studeerplekken kunnen studenten voortaan ook terecht in een extra blokspot in Lembeek. Deze vindt plaats in de parochie Sint-Veronus.

26 december