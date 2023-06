Ticketverkoop nieuw seizoen CC ’t Vondel start op 10 juni

Van een picknick tot karten: met deze 7 cadeaus verras jij je papa op Vaderdag in Brussel, de Rand en het Pajotten­land

Op zondag 11 juni is het Vaderdag. Dat betekent dat het weer tijd is om je papa in de watten te leggen. Heb jij nog geen idee wat je je vader cadeau wil doen? Dan helpen we je met deze tips op weg. Van een escaperoom in Meise tot een biermuseum in Schaarbeek: met deze cadeaus verras jij je papa in Brussel, de Rand en het Pajottenland.