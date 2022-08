TERRASTIP. Puzzles: “Aan de oevers van de Leide voelt het tijdens de hitte toch net iets koeler aan”

Halle Digitaal buurtnet­werk Hoplr bereikt derde van Halse huishou­dens

Het digitale buurtnetwerk Hoplr is twee jaar actief in Halle. Het stadsbestuur geeft ter gelegenheid van die verjaardag enkele cijfers mee. In Halle zijn er met Buizingen, Sint-Rochus, Lembeek Oost, Don Bosco - Stroppen, Hondzocht - Lembeek West, Halle Centrum, Essenbeek, Wolvendries – Grote Weide en Breedhout negen Hoplr-buurten actief. “Momenteel maken zo’n 5.300 (omgerekend 30 procent) Halse huishoudens gebruik van de diensten van Hoplr via www.hoplr.com/stad/halle”, klinkt het. “In totaal plaatsten ze hier de afgelopen twee jaar 12.735 berichten en 80.025 reacties. Bovendien hebben zich maar liefst 202 Hallenaren aangemeld via de burenhulpfunctie van Hoplr voor vrijwilligerswerk.”

4 augustus