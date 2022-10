Technopionier Kris (51) beleefde de Zillion-jaren op de eerste rij: “Iedereen bloot en overgoten met champagne… Het kon niet maffer”

Hasselt Mannen in strings, de mooiste vrouwen en Pat Krimson: waarom er altijd seks in de lucht hing bij Atmoz

“De mooiste vrouwen in het Belgische uitgaansleven vond je in de Atmoz.” Als Dennis Black Magic het zegt, moet het wel kloppen. Wat Pat Krimson in de jaren negentig aanraakte, veranderde in goud en dat gold ook voor Atmoz dat hij in 1996 uit de grond stampte. De geheime formule? De seks die er in de lucht hing én het bijzondere entertainment. “Met straffe decors en sexy dansers als het ware geplukt uit ‘Cirque du soleil’ maakten we het verschil.” Tot in 2005 het doek viel...

10 mei