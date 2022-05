Tachtigplussers in de Zennevallei krijgen binnenkort boostervaccin

Beersel Inbreker die ‘slaap­plaats zocht’ krijgt 15 maanden cel

Een 31-jarige man die in juni 2019 betrokken was bij twee inbraakpogingen in Beersel is veroordeeld tot 15 maanden cel. “Ik zocht enkel naar een slaapplaats”, klonk zijn excuus maar hier geloofde de rechter geen snars van.

