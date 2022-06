't Vondel presenteert vier zomerse filmavonden in Halle

De mensen van cultureel centrum ‘t Vondel selecteerden films uit alle genres: van een actiefilm tot een romantische film. Op woensdag 13 juli wordt om 22 uur Justice League vertoond in het skatepark De Bres. Op zondag 17 juli om 22 uur kunnen we kijken naar Pitch Perfect in het Kasteelpark in Lembeek. De jongere generatie zal wellicht eerder afzakken naar het park van Buizingen waar op zondag 28 augustus Pinocchio vertoond wordt. Op woensdag 31 augustus is er dan een laatste filmavond met ‘Mamma Mia: Here We Go Again!’ in het Warandepark. De voorstellingen zijn allemaal gratis.