Subsidies voor projecten die aanzetten tot Nederlands leren in Halle

voetbal challenger pro league Alexis De Sart (RWDM) tevreden met verdiende zege in derby op RSCA Futures: “Tegengoal heeft ons wakker geschud”

RWDM heeft het jaar 2022 mooi afgesloten na een 1-2-zege tegen RSCA Futures in het Lotto Park. Daardoor blijft de Brusselse volksclub op de derde plaats staan, maar is ze wel Beerschot, dat zijn duel afgelast zag, en Beveren tot op één punt genaderd in de Challenger Pro League.

18 december