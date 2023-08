HUIZEN­JACHT. Hoeilaart, dicht bij Brussel maar nog dichter bij Zoniënwoud: “Oude serristen­wo­nin­gen gaan vlot boven half miljoen”

Op zoek naar een nieuwe stek? Of gewoon erg nieuwsgierig naar wat de huizen tegenwoordig kosten in Vlaanderen en waar iedereen wil wonen? Wij gaan elke week op zoek met een lokale immomakelaar. Deze week houden we halt in Hoeilaart. “De wijk Pittoresk is zeer in trek, al zijn de prijzen er wel redelijk hoog.”