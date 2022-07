Stevige werkstraf voor onverbeterlijke fietsendief

Op 16 april was de twintiger opgemerkt op het stationsplein in Halle terwijl hij daar aan de batterij van een elektrische fiets zat te prutsen. De politie werd erbij gehaald en die pakte de jongeman op. Hij bleek in het bezit van een tang en bekende dat hij de batterij had proberen te stelen. Bovendien herkende de politie hem omdat hij op 10 augustus 2021 ook al een fiets had gestolen. Op camerabeelden van die dag was te zien hoe hij aan een fiets had staan sleuren tot het slot het begaf. De jongeman was op dat moment net zes maanden vrij na een eerdere veroordeling die hij in november 2020 had opgelopen. In februari 2022 liep hij al een nieuwe veroordeling van 40 maanden cel met probatie-uitstel op voor nog andere feiten en hij moet nog twee werkstraffen uitvoeren. “Als hij nu opnieuw in de cel vliegt, kan hij zijn twee eerdere werkstraffen niet uitvoeren”, klonk het bij de verdediging. “Het is lang slecht gegaan met hem, nadat eerst zijn moeder en nadien zijn vader hem op straat hadden gezet, maar er is hoop op beterschap. Hij kan opnieuw bij zijn moeder gaan wonen en heeft uitzicht op een halftijdse job.” De rechtbank hield rekening met die argumenten en legde de man een werkstraf van 175 uur op.