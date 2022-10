Statige villa Ravenstein te koop voor 985.000 euro: wat kan je met zo’n grote villa aanvangen?

Halle/Dilbeek/Sint-Pieters-Leeuw/Beersel/Sint-Genesius-Rode/Linkebeek Straatver­lich­ting wordt (voorlopig)dan toch nog niet gedoofd

Halle, Dilbeek, Sint-Pieters-Leeuw, Beersel, Sint-Genesius-Rode en Linkebeek kozen er samen met Fluvius voor gekozen om de verlichting langs de openbare wegen te doven tussen 23 en 5 uur, behalve op vrijdag- en zaterdagavond. De regeling zou dit weekend ingaan met de invoering van het winteruur. Maar dat voorlopig niet door. “Niet alle wegen op ons grondgebied vallen echter onder onze eigen verantwoordelijkheid. Zo kunnen we enkel beslissen over de verlichting langs gemeentelijke wegen. Beslissingen over gewestelijke wegen maken we in overleg met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV).Omdat de verlichting op de gewestwegen op de meeste plaatsen toch gekoppeld blijkt te zijn aan onze gemeentelijke verlichting en AWV finaal beslist heeft dat de verlichting langs deze gewestelijke wegen niet gedoofd mag worden, kunnen we niet zo snel starten met het doven als oorspronkelijk gedacht”, laten de lokale besturen weten. “We stellen samen met AWV en Fluvius alles in het werk om dit zo snel als mogelijk te realiseren.” Wanneer de verlichting uitgaat is dan ook nog niet geweten.

28 oktober