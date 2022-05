Stadsradio Halle verliest supervrijwilliger Bob Penne (82): “Zelfs tussen twee hartinfarcten door presenteerde hij nog mee”

Halle BELOOFD IS BELOOFD. Zal de vernieuwde biblio­theek op tijd klaar zijn? Wat is het toekomst­plan voor De Bres? En hoe wil de stad meer inwoners op de fiets krijgen?

De bestuursperiode van uw stadsbestuur is ruim halfweg. Tijd voor een evaluatie. Komt er iets in huis van de prioriteiten die in 2018 werden gesteld? We selecteren tien beloftes van het schepencollege, zochten uit wat er al gerealiseerd is en wat er nog op de plank ligt. Vandaag: Halle, een stad die oplossing zoekt voor de verkeersknoop en elke inwoner op wandelafstand een stukje groen aanbiedt.

23 april