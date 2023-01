Stadsfinanciën blijven ondanks wereldwijde crisis gezond

Dworp Waaile van Dwoeurp viert met vertraging ‘Fiest in ons d(w)œurp’

Toneelkring Waaile van Dwoeurp kan eindelijk haar twintigste verjaardag vieren. De vereniging verjaarde eigenlijk in 2021 maar corona stuurde de feestelijkheden hopeloos in de war. Gelukkig kan de Dworpse toneelkring eind januari weer een brokje volkstoneel op de planken in het plaatselijke dialect brengen en dat met de toepasselijke titel ‘Fiest in ons d(w)œurp’. Zowel ‘huisauteur’ Edgard De Loor als regisseur Luc De Coninck zijn verknochte Dworpenaars en maken er een feestelijke editie van. Het stuk speelt zich af op het dorpsplein waar mensen van allerlei stand en leeftijd mekaar ontmoeten . De komst op het plein van een ‘vreemd’ iemand doet allerlei roddels en gissingen ontstaan over de toekomst van het plein en de voorliggende vijver wat dan weer aanleiding geeft tot heel wat ongerustheid bij de enen en hoopvolle verwachtingen bij de anderen. Jenny Marchal, Marc Slootmans, Kaat Dierckx, Gunter Basteleus, Edgard De Loor, Ingrid Praet, Petra Milleville, Lenny Swalens, William Versteldt, Rein Raes, Olga Raes, Koen Beheydt, Bruno Verschueren, Ine De Coninck, Ina Hamelryck, Sven Van Cutsem, Jan Wets en Jessie De Loor vertolken de rollen. De opvoeringen gaan door in CC De Meent in Alsemberg op vrijdag 27 (19.30 uur), zaterdag 28 (19.30 uur) en zondag 29 (14 uur) januari. Kaarten kosten 9 euro en zijn te koop bij spelers, bestuur, CC De Meent, en krantenwinkel Carpe Diem of via www.waailevandwoeurp.be .

4 januari