Stadsbestuur Halle na nieuwe kritiek op parkeerbeleid: “Handelaars romantiseren het verleden”

Alsemberg Stoommachi­ne in Herisemmo­len draait opnieuw op volle toeren

In de Herisemmolen in Alsemberg was het dit weekend feest. De oude stoommachine die dateert van het einde van de negentiende eeuw draaide opnieuw op volle toeren. In 2017 gaf de machine de geest en dus moest de familie Winderickx op zoek naar budget en subsidies om de stoommachine die deel uit maakt van het beschermde monument te herstellen. Uiteindelijk duurde het vijf jaar maar de ingewikkelde klus kon uiteindelijk toch geklaard worden. Heel wat nieuwsgierigen kwamen zondagnamiddag langs om meer te weten te komen over de machine. In de toekomst zal het grote publiek de stoommachine ook tijdens andere speciale activiteiten in actie te bewonderen zijn.

21 november