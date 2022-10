Stad Halle en JAC maken opnieuw podcastreeks voor jongeren

De stad Halle en het Jongeren Advies Centrum (JAC) slaan de handen in elkaar voor een podcastreeks rond het thema welzijn. Het doel is jongeren informeren over relevante hulpverlening en zo drempels rond dit thema verlagen. De lancering van de podcast is voorzien in 2023. Tijdens de coronacrisis werd al eens een podcast gemaakt rond ‘Leren leren’. Thema dit keer is ‘Welzijn’. “Na een overleg met de zorgcoördinatoren van het secundair onderwijs in Halle, blijken de gevolgen van de coronapandemie op het gebied van welzijn niet te onderschatten”, klinkt het bij het stadsbestuur. De podcastreeks bestaat uit 5 afleveringen waarin telkens een bepaald thema over welzijn aan bod komt. De concrete uitwerking van de reeks gebeurt in samenwerking met het JAC en een aantal zorgcoördinatoren vanuit het secundair onderwijs. Een professionele organisatie staat in voor de verdere ontwikkeling van het project. De verspreiding van de podcastreeks in de scholen is voorzien in de loop van 2023.